"Ваут Вегхорст жестом просив про футболку і хотів потиснути руку, але Мессі не прийняв цього. Нідерландцю це також не сподобалось. Він пояснив це Куну Агуеро, який сподівався, що питання залагоджено після розмови з Вегхорстом. Але потім їх чекав ще один обмін поглядами перед інтерв'ю Мессі. Ваут намагався підійти до Лео, але той навіть не хотів говорити. Кун та Лаутаро ще раз спробували помирити їх", – описує конфлікт журналіст Рікардо Росеті.

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"Я пішов потиснути Мессі руку після гри. Він не прийняв цього і сказав мені щось грубе, але я погано розумію іспанською. Я дуже розчарований", – скаржився сам Вегхорст, який дублем перевів гру у екстратайми.

Нагадаємо, сутички виникали і безпосередньо на полі, а переможця визначила лиша серія пенальті. Аргентина була кращою у лотереї, тому вийшла на Хорватію у півфіналі ЧС-2022.

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