Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро решил с юмором обыграть ситуацию вокруг эмоциональной реакции Лео Месси после матча с Нидерландами.

После победной для Аргентины серии пенальти в матче с Нидерландами Лионель Месси дал волю эмоциям. Форвард устроил перепалку с соперниками – в частности, наставником "оранье" Луи ван Галом и нападающим Ваутом Вегхорстом, забившим два гола в ворота Аргентины.

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Во время послематчевого комментария Лео сказал Вегхорсту "Вали отсюда, придурку". Агуэро в твиттере решил смешно обыграть эту ситуацию, подписав видео с Месси корреспонденцией: "Когда кто-то смотрит на твою девушку".

Отметим, что Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2022, где встретится с Хорватией. Игра состоится 13 декабря, начало в 21:00.

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