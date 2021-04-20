Серхіо Агуеро повідомив своїй сім'ї та друзям, що стане гравцем Барселони, повідомляє Beteve.

Манчестер Сіті оголосив про відхід Агуеро

Каталонці запропонували аргентинцю контракт на два роки. Серхіо приєднається до Барси на правах вільного агента, адже його співпраця з Ман Сіті завершується вже за кілька місяців.

Варто відзначити, головна зірка Барселони Ліонель Мессі є хрещеним батьком сина Агуеро. У нинішньому сезоні АПЛ 32-річний форвард провів лише 9 матчів та відзначився голом.

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