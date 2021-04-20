Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро готовится к переезду в Каталонию.

Серхио Агуэро сообщил своей семье и друзьям, что станет игроком Барселоны, сообщает Beteve.

Манчестер Сити объявил об уходе Агуэро

Каталонцы предложили аргентинцу контракт на два года. Серхио присоединится к Барсе на правах свободного агента, ведь его сотрудничество с Ман Сити завершается уже через несколько месяцев.

Стоит отметить, главная звезда Барселоны Лионель Месси является крестным отцом сына Агуэро. В нынешнем сезоне АПЛ 32-летний форвард провел лишь 9 матчей и отметился голом.

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