Агуэро анонсировал близким свой переход в Барселону
20:47 - Читати українською
Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро готовится к переезду в Каталонию.
Серхио Агуэро сообщил своей семье и друзьям, что станет игроком Барселоны, сообщает Beteve.
Манчестер Сити объявил об уходе Агуэро
Каталонцы предложили аргентинцу контракт на два года. Серхио присоединится к Барсе на правах свободного агента, ведь его сотрудничество с Ман Сити завершается уже через несколько месяцев.
Стоит отметить, главная звезда Барселоны Лионель Месси является крестным отцом сына Агуэро. В нынешнем сезоне АПЛ 32-летний форвард провел лишь 9 матчей и отметился голом.
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