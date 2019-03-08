Агуэро – лучший игрок февраля в АПЛ

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро признан лучшим футболистом английского чемпионата за прошлый месяц.

Серхио Агуэро ожидаемо получил награду лучшему игроку февраля в АПЛ. В предыдущем месяце аргентинский бомбардир забил в 4 матчах чемпионата 7 голов: хет-трики в ворота Арсенала и Челси, а также мяч Вест Хэму.

7 голов за месяц – лучший результат для одного игрока в английском первенстве с декабря 2017 года, когда Харри Кейн настрелял 8.

Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбек