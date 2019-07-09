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Інгулець підписав колишнього гравця молодіжної збірної України

16:24 1151 Читать на русском
Інгулець підписав колишнього гравця молодіжної збірної України
Дмитро Фатєєв / Фото ФК Львів

Представник Першої ліги продовжує підсилюватися перед стартом сезону.

Інгулець підписав контракт із захисником Дмитром Фатєєвим, інформує офіційний сайт клубу.

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Угода розрахована на 3 роки. У новій команді Фатєєв отримав 20-й номер. Останнім клубом 25-річного гравця був Львів. Також у нього є досвід виступів за молодіжну збірну України, за яку він дебютував у 2015 році.

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Нагадаємо, у сезоні 2018/19 Інгулець сенсаційно дістався фіналу Кубка України, де програв донецькому Шахтарю з рахунком 0:4.

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Теги
Трансфери Перша ліга Дмитро Фатєєв Дмитро Фатєєв Львів Львів
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