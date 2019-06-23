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Агробізнес планує трансфери гравців з Іспанії

14:05 485 Читать на русском
Агробізнес планує трансфери гравців з Іспанії
Остап Маркевич / Фото ФК Агробізнес

Клуб з Хмельницької області не сидітиме без діла в міжсезоння.

Головний тренер Агробізнеса Остап Маркевич розповів про плани на літнє трансферне вікно.

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"Ми зараз ведемо переговори, і я сподіваюся, що незабаром у нас будуть добротні легіонери. Є намітки щодо деяких гравців, це досить якісні футболісти. Все перебуває на стадії переговорів, тому конкретні імена називати не маємо права.

Але скажу так: це можуть бути гравці з Іспанії та інших країн. Критерій один – щоб вони були здатні за своїм рівнем допомогти команді і хотіли грати за Агробізнес, займалися завданнями нашого клубу.

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Керівництво поставило завдання – потрапити в топ-6. Якщо ми будемо плідно і цілеспрямовано працювати, результат прийде. У нас попереду – дуже інтенсивний відрізок передсезонної підготовки. Повинні провести також селекцію, знайти посилення", – заявив Маркевич в інтерв'ю Sport Arena.

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Теги
Трансфери Агробізнес Агробізнес Перша ліга Остап Маркевич Остап Маркевич
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