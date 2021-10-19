"Ми не виграли. Саме це і не вийшло у нас. На початку гри втратили концентрацію. Ми не маємо права пропускати такі голи, коли воротар віддає результативну передачу і весь час створює небезпеку біля наших воріт.

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Кіпер суперника (Олег Мозіль – прим.) – гравець матчу сьогодні. Щось створювати на такому полі було важко. Звичайно, хотіли, намагалися, але не вийшло. В кінці могли забити, але оборона вистояла: вкопалася в штрафному майданчику і не давала нічого створити.

Недооцінка? Ні, ми готувалися до цієї гри, пояснювали хлопцям, що команда, яка перебуває внизу турнірної таблиці, не відповідає своєму місцю. Хороша команда, багато кваліфікованих футболістів, в минулому сезоні вони вдало грали, показували успішні результати. Напевно, сподівалися навіть на вихід у Прем'єр-лігу, але щось у них не вийшло. Ми концентрацію втратили на початку гри, отримали непотрібний гол, і він вже все зламав", – цитує Кучера сайт Металіста.

Зауважимо, команда Олександра Чижевського завдала харків'янам дебютної поразки в сезоні у всіх турнірах. Попри це, Металіст залишився лідером Першої ліги із 35-ма пунктами.

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