Перша ліга 2021/22, 14-й тур

Агробізнес – Металіст – 2:1

Голи: Черненко, 5, Бойчук, 24 – Мизюк, 11

11 звитяг та 2 нічиї в сезоні – з таким доробком у Волочиськ завітав лідер Першої ліги. Господарі ж похизуватись чудовими результатами не могли. Востаннє підопічні Олександра Чижевського перемагали ще 7 липня, а після цього була серія з 5 поразок та 5 мирових.

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Втім, саме Агробізнес розпочав агресивніше та зумів вийти вперед. Стрімка контратака завершилась голом Руслана Черненка. Металіст швидко відповів зі стандарту: Танчик подав з кутового, м'яч прилетів до Мизюка, той поборовся та розстріляв Мозіля.

"Хлібороби" не довго засмучувались, адже вже на 24 хвилині рахунок знову був на їхню користь. Черненко прострілив з правого флангу, а передачу на дальній стійці замкнув Бойчук – Рибка був безсилим. Металіст вперше в сезоні пропустив більше одного м'яча за гру, а на перерву команди пішли за переваги господарів.

На другий тайм колектив Олександра Кучера вийшов зарядженим та більше атакував. Агробізнес же не відсиджувався в обороні та вичікував на контратаки, які завершувались досить небезпечно. Зрештою, відчайдушний захист подарував Агробізнесу першу з липня перемогу. "Хлібороби" набрали 12 очок та піднялись на 13 сходинку. Металіст із 35-ма пунктами залишився лідером.

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