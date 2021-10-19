"Мы не выиграли. Именно это и не получилось у нас. В начале игры потеряли концентрацию. Мы не имеем права пропускать такие голы, когда вратарь отдает результативную передачу и все время создает опасность у наших ворот.

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Вратарь соперника (Олег Мозиль – прим.) – игрок матча сегодня. Что-то создавать на таком поле было трудно. Конечно, хотели, пытались, но не получилось. В конце могли забить, но оборона выстояла: вкопалась в штрафной и не давала ничего создать.

Недооценка? Нет, мы готовились к этой игре, объясняли ребятам, что команда, которая находится внизу турнирной таблицы, не соответствует своему месту. Хорошая команда, много квалифицированных футболистов, в прошлом сезоне они удачно играли, показывали успешные результаты. Наверное, надеялись даже на выход в Премьер-лигу, но что-то у них не получилось. Мы концентрацию потеряли в начале игры, получили ненужный гол, и он уже все сломал", – цитирует Кучера сайт Металлиста .

Заметим, команда Александра Чижевского нанесла харьковчанам дебютное поражение в сезоне во всех турнирах. Несмотря на это, Металлист остался лидером Первой лиги с 35-ю пунктами.

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