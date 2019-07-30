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Агенти Дибали приїхали до Лондона для перемовин із Манчестер Юнайтед, – Sky Italia

22:20 230 Читать на русском
Агенти Дибали приїхали до Лондона для перемовин із Манчестер Юнайтед, – Sky Italia
Пауло Дибала / фото із соцмереж

Представники форварда туринського Ювентуса Пауло Дибали прибули на Туманний Альбіон, щоб почати переговори з англійським Манчестер Юнайтед.

Аргентинець може перебратися на Олд Траффорд у літнє трансферне вікно, повідомляє Sky Italia.

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За інформацією видання, агенти Дибали вже почали перемовини з представниками МЮ щодо можливого переходу. Сам нападник раніше висловлював бажання залишитися у Турині. Проте, боси Ювентуса готові його відпустити, щоб забезпечити підписання Ромелу Лукаку для нового керманича "Старої синьйори" Мауріціо Саррі. Останній також не бачить місце в основі туринців для Дибали.

У сезоні 2018/19 Пауло Дибала зіграв 31 матч у Серії А, в яких забив 5 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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