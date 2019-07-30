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Агенты Дибалы приехали в Лондон для переговоров с Манчестер Юнайтед, – Sky Italia

22:20 77 Читати українською
Агенты Дибалы приехали в Лондон для переговоров с Манчестер Юнайтед, – Sky Italia
Пауло Дибала / фото из соцсетей

Представители форварда туринского Ювентуса Пауло Дибалы прибыли на Туманный Альбион, чтобы начать переговоры с английским Манчестер Юнайтед.

Аргентинец может перебраться на Олд Траффорд в летнее трансферное окно, сообщает Sky Italia.

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По информации издания, агенты Дибалы уже начали переговоры с представителями МЮ относительно возможного перехода. Сам нападающий ранее выражал желание остаться в Турине. Однако, боссы Ювентуса готовы его отпустить, чтобы обеспечить подписание Ромелу Лукаку для нового тренера "Старой синьоры" Маурицио Сарри. Последний также не видит место в основе туринцев для Дибалы.

В сезоне 2018/19 Пауло Дибала сыграл 31 матч в Серии А, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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