Маротта пояснив, чому Інтеру не вдалось підписати Лукаку

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта прокоментував зрив трансферу нападника Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

"Ми повинні тримати себе в певних рамках. Клуб уже вклав багато грошей, і ми впевнені, що досягли великого прогресу в питанні його переходу.

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Ми збираємося скористатися можливостями, однак ціни на гравців сьогодні занадто високі. Ми зробили солідну пропозицію, яка базується на трансферній вартості Лукаку, але не змогли завершити угоду. Ми будемо продовжувати стежити за ситуацією. Поки відкрите трансферне вікно, може статися все, що завгодно", – цитує Маротту Football Italia.

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