Партнера Виктора Цыганкова можно выкупить за 8 млн евро, но Барселона хотела сбить даже такую скромную цену. Условия и методы ведения переговоров "кулес" категорически не понравились руководству Жироны.

Жирона подпишет конкурента для Цыганкова из системы Манчестер Сити

"Если Барселона хочет оказать нам услугу, то я бы попросил их вообще не подписывать Ромеу. Мы планируем сезон с Ориолем в нашей команде, он очень важный игрок. На днях я уже разговаривал с директором Барсы Матеу Алемани. Он до сих пор интересуется ситуацией Ромеу, поэтому мы встретимся снова. Клаусула, торги, возможный обмен игроками – все это нужно решать в спортивных рамках", – цитирует Гвардиолу Marca.

Напомним, агентство брата Пепа занимается и Виктором Цыганковым. Именно Пере Гвардиола являлся главным инициатором зимнего перехода звезды Динамо в Жирону.

Лига Негрейры: Барса и Реал обесценили Примеру – грязные разборки и больше ничего