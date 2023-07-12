Бразильський вінгер Савіо продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Жирона узгодила оренду 19-річного футболіста із Труа, повідомляє Фабріціо Романо.

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У запрошенні Савіо також були зацікавлені Рома та ПСВ. Однак Жирона і Труа перебувають у системі City Football Group, тому організувати переїзд гравця за цим маршрутом було значно простіше.

До слова, минулий сезон бразилець провів у складі ПСВ, де зіграв 17 матчів (2 голи і 4 асисти). Савіо буде прямим конкурентом Віктору Циганкову, адже його основна позиція – правий вінгер.

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