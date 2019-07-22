Агент Супряги саркастично "подякував" Шацьких за критику на адресу свого клієнта

Іван Піроженко не втримався від коментарів після феєричного виступу молодого нападника у спарингу проти Ворскли.

"Перший хет-трик Владислава Супряги за Дніпро-1.

"Він повинен додатково з себе питати, вимагати", – Шацьких пояснив, чому Динамо віддало Супрягу в СК Дніпро-1

Хочемо окремо подякувати тренеру нападників Динамо Максимові Олександровичу Шацьких за його мотивуючі інтерв'ю і за підготовку Владислава", - написав Піроженко на своїй сторінці у Фейсбук.

СК Дніпро-1 і Ворскла влаштували перестрілку у товариському матчі – Супряга оформив хет-трик

Нагадаємо, цього літа Динамо відпустило 19-річного форварда в оренду до СК Дніпро-1.