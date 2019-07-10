toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

"Він повинен додатково з себе питати, вимагати", – Шацьких пояснив, чому Динамо віддало Супрягу в СК Дніпро-1

11:00 1433 Читать на русском
"Він повинен додатково з себе питати, вимагати", – Шацьких пояснив, чому Динамо віддало Супрягу в СК Дніпро-1
Владислав Супряга / Фото ФК Динамо

Асистент Олександра Хацкевича оцінив перспективи нападника Владислава Супряги.

"Йому потрібно працювати з ранку до вечора. Він повинен спати з м'ячем, замість подушки повинен бути м'яч. Працьовитість, працьовитість і ще раз працьовитість. Талант і якості, якими він володіє, треба розвивати, над чим ми працюємо кожен день.

Але ще він повинен додатково з себе питати, вимагати, тільки тоді він буде рости. А не приїхати, потренуватися 1,5-2 години – і на цьому все закінчилося. Талант швидко пропаде, нічого не буде.

Супряга приніс перемогу СК Дніпро-1 над Олімпіком, Зоря поступилася Шльонску

Якщо його агент Піроженко так розуміється на футболі, чому ж він не бере команду і не тренує її? Якщо вони всі такі розумні? Час покаже, чи було помилкою підписати Супрягу. У світі стільки талановитих і обдарованих людей.

Ми ж не кажемо, що Супряга – це Роналду, ми ж не порівнюємо. Так, у нього є швидкісні якості, над цим треба працювати. Багато говорять про нього, багато пишуть. Агентів не беру до уваги, це інша каста. Піроженко міг тихенько підтримати Влада, а це було конкретно на адресу Олександра Миколайовича Хацкевича.

Ми ж самі собі не вороги. У нас є люди, які зараз сильніші, тому вони і грають. Завтра він буде сильнішим за іншого форварда – буде грати. Повірте, нам без різниці 19 йому років або 29.

Футболіст повинен виконувати настанови тренера. Вважаю, на тисячу відсотків він не має рації. Нехай свої розумні ідеї тримає при собі", – розповів Шацьких в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, чемпіон світу U-20 прийшов в Динамо перед сезоном 2018/2019 і провів в УПЛ всього 6 матчів. Цього літа кияни віддали його в СК Дніпро-1 на правах оренди.

"Платив свої гроші, щоб Супряга не йшов у Динамо чи Шахтар": про чемпіона світу говорять від Барселони до Мілана

blog_ava
Азар приїхав у Реал із зайвою вагою – вболівальники обурені
09:28
1925
Теги
Динамо Динамо Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Максим Шацьких Максим Шацьких
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо розгромило Цирль у черговому спарингу
    Україна — 9 лип9950 Динамо розгромило Цирль у черговому спарингу
6
год
:
18
хв
Женесс
18:55
Тобол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук