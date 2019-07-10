"Він повинен додатково з себе питати, вимагати", – Шацьких пояснив, чому Динамо віддало Супрягу в СК Дніпро-1

Асистент Олександра Хацкевича оцінив перспективи нападника Владислава Супряги.

"Йому потрібно працювати з ранку до вечора. Він повинен спати з м'ячем, замість подушки повинен бути м'яч. Працьовитість, працьовитість і ще раз працьовитість. Талант і якості, якими він володіє, треба розвивати, над чим ми працюємо кожен день.

Але ще він повинен додатково з себе питати, вимагати, тільки тоді він буде рости. А не приїхати, потренуватися 1,5-2 години – і на цьому все закінчилося. Талант швидко пропаде, нічого не буде.

Супряга приніс перемогу СК Дніпро-1 над Олімпіком, Зоря поступилася Шльонску

Якщо його агент Піроженко так розуміється на футболі, чому ж він не бере команду і не тренує її? Якщо вони всі такі розумні? Час покаже, чи було помилкою підписати Супрягу. У світі стільки талановитих і обдарованих людей.

Ми ж не кажемо, що Супряга – це Роналду, ми ж не порівнюємо. Так, у нього є швидкісні якості, над цим треба працювати. Багато говорять про нього, багато пишуть. Агентів не беру до уваги, це інша каста. Піроженко міг тихенько підтримати Влада, а це було конкретно на адресу Олександра Миколайовича Хацкевича.

Ми ж самі собі не вороги. У нас є люди, які зараз сильніші, тому вони і грають. Завтра він буде сильнішим за іншого форварда – буде грати. Повірте, нам без різниці 19 йому років або 29.

Футболіст повинен виконувати настанови тренера. Вважаю, на тисячу відсотків він не має рації. Нехай свої розумні ідеї тримає при собі", – розповів Шацьких в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, чемпіон світу U-20 прийшов в Динамо перед сезоном 2018/2019 і провів в УПЛ всього 6 матчів. Цього літа кияни віддали його в СК Дніпро-1 на правах оренди.

"Платив свої гроші, щоб Супряга не йшов у Динамо чи Шахтар": про чемпіона світу говорять від Барселони до Мілана