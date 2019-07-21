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СК Дніпро-1 і Ворскла влаштували перестрілку у товариському матчі – Супряга оформив хет-трик

20:18 849 Читать на русском
СК Дніпро-1 і Ворскла влаштували перестрілку у товариському матчі – Супряга оформив хет-трик
Владислав Супряга / Фото СК Дніпро-1

Спаринг між новачком Прем'єр-ліги і полтавцями став торжеством атакувального футболу.

Міжсезоння-2019, товариський матч

Ворскла – СК Дніпро-1 – 3:4

Голи: Чеснаков, 60, Васін, 88, 89 (пен.) – Супряга, 30, 40, 62, Булеца, 50,

Справжнім героєм зустрічі став нападник дніпрян Владилав Супряга. 19-річний форвард просто знищив захист Ворскли, відзначившись трьома м'ячами. Партнера підтримав ще один новачок з київського Динамо – Сергій Булеца.

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У кінці матчу Ворскла змогла скористатись певною розслабленістю чемпіона Першої ліги і скоротила відставання до мінімального – 3:4.

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Теги
Товариські матчі Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Ворскла Ворскла Міжсезонні збори
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