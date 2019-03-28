toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЄВРО-2020 ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Агент Сульшера прибув до Англії на перемовини з Манчестер Юнайтед щодо контракту

00:42 191 Читать на русском
Агент Сульшера прибув до Англії на перемовини з Манчестер Юнайтед щодо контракту
Уле Гуннар Сульшер / Фото: ФК Манчестер Юнайтед

Виконувач обов'язків головного тренера "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер незабаром може стати головним тренером манкуніанського клубу.

Як стало відомо ESPN, агент Джим Сольбакен, який представляє інтереси норвезького фахівця, приїхав до Манчестера на перемовини з "червоними дияволами" щодо контракту.

Барселона пропонує Манчестер Юнайтед двох своїх гравців в обмін на Рашфорда

Це буде вже друга зустріч сторін за останній час. Минулих вихідних представник Сульшера вже прилітав до Англії та у середу знову повернувся на Туманний Альбіон для продовження перемовин. Очікується, що Сульшер може узгодити контракт з МЮ вже цього тижня, однак у клубі воліють поки офіційно не оголошувати про це.

Нагадаємо, Сульшер замінив на тренерському містку Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью, який був звільнений у грудні 2018 року.

Падіння Джеррарда, сенсаційний Блекберн та легендарний камбек Ман Сіті: найкращі чемпіонські розв'язки в історії АПЛ

Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
23
хв
СК Дніпро-1
18:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук