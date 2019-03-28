Агент Сульшера прибув до Англії на перемовини з Манчестер Юнайтед щодо контракту

Виконувач обов'язків головного тренера "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер незабаром може стати головним тренером манкуніанського клубу.

Як стало відомо ESPN, агент Джим Сольбакен, який представляє інтереси норвезького фахівця, приїхав до Манчестера на перемовини з "червоними дияволами" щодо контракту.

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Це буде вже друга зустріч сторін за останній час. Минулих вихідних представник Сульшера вже прилітав до Англії та у середу знову повернувся на Туманний Альбіон для продовження перемовин. Очікується, що Сульшер може узгодити контракт з МЮ вже цього тижня, однак у клубі воліють поки офіційно не оголошувати про це.

Нагадаємо, Сульшер замінив на тренерському містку Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью, який був звільнений у грудні 2018 року.

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