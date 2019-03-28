Агент Сульшера прибыл в Англию на переговоры с Манчестер Юнайтед по контракту

Исполняющий обязанности главного тренера "красных дьяволов" Сульшер вскоре может стать главным тренером манкунианского клуба.

Как стало известно ESPN, агент Джим Сольбакен, представляющий интересы норвежского специалиста, приехал в Манчестер на переговоры с "красными дьяволами" по контракту.

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Это будет уже вторая встреча сторон за последнее время. В минувшие выходные представитель Сульшера уже прилетал в Англию и в среду вновь вернулся на Туманный Альбион для продолжения переговоров. Ожидается, что Сульшер может согласовать контракт с МЮ уже на этой неделе, однако в клубе предпочитают пока официально не объявлять об этом.

Напомним, Сульшер заменил на тренерском мостике Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью, который был уволен в декабре 2018 года.

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