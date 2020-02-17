Агент Стерлінга відповів на інтерес Реала – мадридці готові викласти за вінгера Манчестер Сіті рекордну суму

Агент вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга, Ейді Ворд, відреагував на інформацію про інтерес до англійця з боку мадридського Реала.

"Реал хоче придбати Стерлінга? Рахім повністю зосереджений на Манчестер Сіті і не буде відволікатися на розмови про трансфери в інші клуби", – цитує Ворда Mirror.

Реал готовий оформити найдорожчий трансфер в історії клубу заради зірки Манчестер Сіті

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Реал готовий побити свій трансферний рекорд заради підписання Стерлінга – мадридці можуть запропонувати Манчестер Сіті близько 200 млн євро.

До слова, у поточному сезоні АПЛ Стерлінг провів 23 матчі, в яких забив 11 голів та віддав 2 результативні передачі.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози