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Агент Стерлінга відповів на інтерес Реала – мадридці готові викласти за вінгера Манчестер Сіті рекордну суму

17 лютого 10:56 828 Читать на русском
Агент Стерлінга відповів на інтерес Реала – мадридці готові викласти за вінгера Манчестер Сіті рекордну суму
Рахім Стерлінг / Sky Sports

Агент вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга, Ейді Ворд, відреагував на інформацію про інтерес до англійця з боку мадридського Реала.

"Реал хоче придбати Стерлінга? Рахім повністю зосереджений на Манчестер Сіті і не буде відволікатися на розмови про трансфери в інші клуби", – цитує Ворда Mirror.

Реал готовий оформити найдорожчий трансфер в історії клубу заради зірки Манчестер Сіті

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Реал готовий побити свій трансферний рекорд заради підписання Стерлінга – мадридці можуть запропонувати Манчестер Сіті близько 200 млн євро.

До слова, у поточному сезоні АПЛ Стерлінг провів 23 матчі, в яких забив 11 голів та віддав 2 результативні передачі.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг
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