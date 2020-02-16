Реал готовий оформити найдорожчий трансфер в історії клубу заради зірки Манчестер Сіті

Зінедін Зідан хоче бачити у своїй команді нападника Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.

Рахім Стерлінг може підсилити атакувальну лінію Реала, повідомляє The Sun.

Манчестер Сіті готує шалений контракт для Стерлінга – англієць може отримати найбільшу зарплатню в клубі

Мадридці готові заплатити за зірку збірної Англії близько 200 млн євро. 25-річний нападник вів перемовини з Сіті щодо продовження контракту, але інформація про дискваліфікацію команди з єврокубків може змусити гравця шукати новий клуб.

Манчестер Сіті дискваліфікований з Ліги чемпіонів та інших єврокубків на два роки за порушення ФФП

В поточному сезоні АПЛ Стерлінг провів 23 матчі, в яких відзначився 11-ма голами та двома асистами.