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Агент Стерлинга ответил на интерес Реала – мадридцы готовы выложить за вингера Манчестер Сити рекордную сумму

11:03 65 Читати українською
Агент Стерлинга ответил на интерес Реала – мадридцы готовы выложить за вингера Манчестер Сити рекордную сумму
Рахим Стерлинг / Sky Sports

Агент вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга, Эйди Уорд, отреагировал на информацию об интересе к англичанину со стороны мадридского Реала.

"Реал хочет приобрести Стерлинга? Рахим полностью сосредоточен на Манчестер Сити и не будет отвлекаться на разговоры о трансферах в другие клубы", – цитирует Уорда Mirror.

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Напомним, недавно появилась информация, что Реал готов побить свой трансферный рекорд ради подписания Стерлинга – мадридцы могут предложить Манчестер Сити около 200 млн евро.

К слову, в текущем сезоне АПЛ Стерлинг провел 23 матча, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид Реал Мадрид Англия
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