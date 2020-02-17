Агент Стерлинга ответил на интерес Реала – мадридцы готовы выложить за вингера Манчестер Сити рекордную сумму

Агент вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга, Эйди Уорд, отреагировал на информацию об интересе к англичанину со стороны мадридского Реала.

"Реал хочет приобрести Стерлинга? Рахим полностью сосредоточен на Манчестер Сити и не будет отвлекаться на разговоры о трансферах в другие клубы", – цитирует Уорда Mirror.

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Напомним, недавно появилась информация, что Реал готов побить свой трансферный рекорд ради подписания Стерлинга – мадридцы могут предложить Манчестер Сити около 200 млн евро.

К слову, в текущем сезоне АПЛ Стерлинг провел 23 матча, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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