Агент Родрігеса натякає на бажання форварда грати за Динамо – клуб хоче його продати

"Родрігес хоче допомогти Динамо вийти в груповий етап Ліги чемпіонів", ­– заявив Нума в коментарі Football.ua.

Жерсон Родрігес отримав нову пропозицію щодо продовження кар'єри – клуб не відлякала скандальна поведінка гравця

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що гравець відмовився від пропозиції виступати за новачка місцевої Суперліги Ерзурумспор, який нібито пропонував йому дуже вигідні умови. Кияни бажають продати Родрігеса вже в це міжсезоння.

Нагадаємо, минулого літа Динамо придбало Жерсона за 2 млн євро у японського Джубіло Івата. Форвард мав серйозні проблеми з дисципліною, тому взимку приєднався до Анкарагюджю на правах оренди.

У турецькому клубі він провів 11 матчів, забивши 6 м'ячів і віддавши 2 асисти. Проте, через скандальну бійку з капітаном команди контракт Родрігеса був достроково розірваний.

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