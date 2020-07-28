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Агент Родрігеса натякає на бажання форварда грати за Динамо – клуб хоче його продати

19:32 - Читать на русском
Агент Родрігеса натякає на бажання форварда грати за Динамо – клуб хоче його продати
Жерсон Родрігес / ФК Динамо

Агент скандального нападника Жерсона Родрігеса Ахмед Нума заявив про бажання гравця продовжити виступи за київське Динамо.

"Родрігес хоче допомогти Динамо вийти в груповий етап Ліги чемпіонів", ­– заявив Нума в коментарі Football.ua.

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Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що гравець відмовився від пропозиції виступати за новачка місцевої Суперліги Ерзурумспор, який нібито пропонував йому дуже вигідні умови. Кияни бажають продати Родрігеса вже в це міжсезоння.

Нагадаємо, минулого літа Динамо придбало Жерсона за 2 млн євро у японського Джубіло Івата. Форвард мав серйозні проблеми з дисципліною, тому взимку приєднався до Анкарагюджю на правах оренди.

У турецькому клубі він провів 11 матчів, забивши 6 м'ячів і віддавши 2 асисти. Проте, через скандальну бійку з капітаном команди контракт Родрігеса був достроково розірваний.

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Теги
Динамо Динамо Жерсон Жерсон Родрігес Анкарагюджю Анкарагюджю
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