Агент Родригеса намекает на желание форварда играть за Динамо – клуб хочет его продать

Агент скандального нападающего Жерсона Родригеса Ахмед Нума заявил о желании игрока продолжить выступления в киевском Динамо.

"Родригес хочет помочь Динамо выйти в групповой этап Лиги чемпионов", – заявил Нума в комментарии Football.ua.

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Ранее турецкие СМИ сообщали, что игрок отказался от предложения выступать за новичка местной Суперлиги Эрзурумспор, якобы предлагавший ему очень выгодные условия. Киевляне желают продать Родригеса уже в текущее межсезонье.

Напомним, прошлым летом Динамо приобрело Жерсона за 2 млн евро у японского Джубило Ивата. Форвард имел серьезные проблемы с дисциплиной, поэтому зимой присоединился к Анкарагюджю на правах аренды.

В турецком клубе он провел 11 матчей, забив 6 мячей и отдав 2 ассиста. Однако, из-за скандальной драки с капитаном команды контракт Родригеса был досрочно расторгнут.

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