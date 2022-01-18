Панков став спортивним директором російського клубу: "Це була моя давня мрія"
Відомий агент спробує себе в новій ролі. Олександр Панков призначений спортдиром клубу Красава.
Про призначення агента Артема Мілевського, Дмитра Чигринського, Євгена Хачеріді та низки інших відомих українських футболістів ФК Красава оголосив на своєму офіційному сайті.
Панков буде виконувати функції спортивого директора – відповідати за розвиток спортивної частини клубу, проводити всі переговори щодо трансферів і займатися комплектацією команди, яка посідає третє місце у третьому за рангом дивізіоні Росії.
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"Дуже радий почати працювати у футбольному клубі і стати частиною такого крутого проекту, як Красава. Це була моя давня мрія і зараз я вдвічі щасливіший здійснити її, співпрацюючи з моїм другом Євгеном Савіним.
Я впевнений, що з Красавою у нас попереду дуже багато перемог, цікавих кейсів і великих успіхів. Зараз же хочу привітати команду і пообіцяти робити все, щоб досягати з клубом максимальних результатів", – написав Панков в Instagram.
Зауважимо, президентом Красави є колишній футболіст і блогер Євген Савін. Клуб базується у місті Одинцово, яке розміщене неподалік від столиці країни-агресора.
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