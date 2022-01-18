Про призначення агента Артема Мілевського, Дмитра Чигринського, Євгена Хачеріді та низки інших відомих українських футболістів ФК Красава оголосив на своєму офіційному сайті.

Панков буде виконувати функції спортивого директора – відповідати за розвиток спортивної частини клубу, проводити всі переговори щодо трансферів і займатися комплектацією команди, яка посідає третє місце у третьому за рангом дивізіоні Росії.

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"Дуже радий почати працювати у футбольному клубі і стати частиною такого крутого проекту, як Красава. Це була моя давня мрія і зараз я вдвічі щасливіший здійснити її, співпрацюючи з моїм другом Євгеном Савіним.

Я впевнений, що з Красавою у нас попереду дуже багато перемог, цікавих кейсів і великих успіхів. Зараз же хочу привітати команду і пообіцяти робити все, щоб досягати з клубом максимальних результатів", – написав Панков в Instagram.

Зауважимо, президентом Красави є колишній футболіст і блогер Євген Савін. Клуб базується у місті Одинцово, яке розміщене неподалік від столиці країни-агресора.

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