"Спершу Луческу бачив Лєднєва у складі, випускав на заміну. Однак Богдан нічого не показав. Не знаю, як він поводився на тренуваннях, не буваю там, але, напевно, Луческу пробував награвати хлопця. Напевно, або президент, або інші тренери підказували йому, мовляв, є хороший хлопчик, з даними. Але Лєднєв себе не показав.

Спортдиректор Фехервара розкрив головну причину підписання Лєднєва

Будь-який трансфер, оренда гравця – це все не буває без узгодження з головним тренером, тобто, поза сумнівом, з Луческу перехід Лєднєва обговорювався, і він тут теж давав своє добро.

У будь-якому випадку, Лєднєву зараз потрібна інша команда, він повинен поміняти свою психологію, захотіти довести тим, кому він не сподобався, що вони помилилися. Тільки так, терпіти і працювати, не опускаючи голову і не думаючи про себе, що він якийсь не такий. Треба все скинути і сказати собі: "Я заграю". Залишатися після тренувань, працювати, бити штрафні, пенальті і так далі. Плюс режим, ідеальна дисципліна, як на полі, так і в побуті.

Чемпіонат Угорщини слабкий. Чому Лєднєв перейшов саме туди, я не знаю. Можна було б в Туреччину або в Бельгію. Там рівень вищий і можна себе показати. Як буде в угорському чемпіонаті, складно сказати. Навіть якщо він себе з найкращого боку покаже, хто його купить з європейських клубів? Навряд. Адже там близько 3-х команд, включно з Ференцварошем, які ще більш-менш конкурентоздатні. У решти рівень, скажімо так, сільський", – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Лєднєв приєднався до нової команди на правах річної оренди. У разі успішних виступів Фехервар матиме право викупу динамівця.

Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо: Київ б'є іспанців і залишає питання, ложка дьогтю для Луческу, Супряга знову розчаровує