"Ми в нормальних відносинах з Миколою, продовжуємо спілкуватися незважаючи ні на що. На нього просто впливають інші люди – з однієї з найбільших агентських компаній України.

Екс-півзахисник Андерлехта поставив під сумнів перспективи Кухаревича в основі бельгійського клубу

Коли футболіст почув про Левен і про те, що це фарм-клуб Лестера, йому одразу стало цікаво. У нас хороші відносини з Лестером і Бренданом Роджерсом. Коли він працював у Селтіку – був інтерес до Данила Безкоровайного, але ДАК його не відпустив. Про Мар'яна Шведа першу інформацію Роджерс отримав від мене.

Саме цей клуб вищої ліги Бельгії зробив першу офіційну пропозицію Руху по Кухаревичу. Зрозуміло, що безпосередньо в Лестер зараз Микола потрапити не може, тому що не грає за збірну – складно отримати робочу візу. Але в Левені його бачили в першій команді. Не так, як в Андерлехті.

Якщо Кухаревич підпише контракт з іншим агентством і перейде в інший клуб без нашої участі – природно, ми підемо в суд і будемо захищати свої права. Ні агенти, ні клуби не постраждають, постраждає сам футболіст. Просто він цього ще не розуміє", – сказав Зварич у клментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Кухаревич пройшов медичний огляд в Андерлехті, але договір про його перехід між клубами поки не було підписано.

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