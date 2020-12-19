"Я чув, що Рух в основному зосередитися на хорошому відсотку від перепродажу Кухаревича. Він заграв в команді, тому що двоє інших нападників були відсутні. Інтерес до Кухаревич проявляло і київське Динамо, тому Андерлехт намагався діяти так швидко. "Пурпурно-білі" навіть відправляли до Львова свого юриста.

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Кухаревич рухливий і швидкий, незважаючи на свій зріст у 193 сантиметри. Це, звичайно, непогане поєднання якостей. Але різниця полягає в досвіді. Микола на даний момент не готовий до першої команди Андерлехта. Йому ще потрібен досвід. На початку наступного сезону йому виповниться двадцять років, але на його рахунку вже є матчі в українській Прем'єр-лізі. Скажімо так, його потенціал, безумовно, цікавий, але не чекайте, що в наступному сезоні він заб'є п'ятнадцять голів", – сказав Яковенко у коментарі виданню Voetbalprimeur.be.

Нагадаємо, Кухаревич пройшов медичний огляд в Андерлехті, але договір про його перехід між клубами поки не було підписано.

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