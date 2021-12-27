"Мы в нормальных отношениях с Николаем, продолжаем общаться несмотря ни на что. На него просто влияют другие люди – из одной из крупнейших агентских компаний Украины.

Экс-полузащитник Андерлехта поставил под сомнение перспективы Кухаревича в основе бельгийского клуба

Когда футболист услышал о Левене и о том, что это фарм-клуб Лестера, ему сразу стало интересно. У нас хорошие отношения с Лестером и Бренданом Роджерсом. Когда он работал в Селтике – был интерес к Даниилу Безкоровайному, но ДАК его не отпустил. О Марьяне Шведе первую информацию Роджерс получил от меня.

Именно этот клуб высшей лиги Бельгии сделал первое официальное предложение Руху по Кухаревичу. Понятно, что непосредственно в Лестер сейчас Николай попасть не может, так как не играет за сборную – сложно получить рабочую визу. Но в Левене его видели в первой команде. Не так, как в Андерлехте.

Если Кухаревич подпишет контракт с иным агентством и перейдет в другой клуб без нашего участия – естественно, мы пойдем в суд и будем защищать свои права. Ни агенты, ни клубы не пострадают, пострадает сам футболист. Просто он этого еще не понимает", – сказал Зварыч в клментари изданию Tribuna.

Напомним, Кухаревич прошел медицинский осмотр в Андерлехте, но договор о его переходе между клубами пока не был подписан.

Отличный вариант за небольшие деньги – в Бельгии оценили перспективы Кухаревича, которого считают "новым Яремчуком"