"Чи уклав Кухаревич угоду із Андерлехтом? Мені це невідомо. Я теж чув, що він пройшов медогляд, але більшого наразі сказати не можу. Це правда, я його офіційний представник. У мене документально зафіксована співпраця з Кухаревичем. Причому як в УАФ, так і в Англії, він зареєстрований компанією Panna Sports, яка є моїм партнером. Проте жодного дзвінка стосовно свого клієнта від потенційних покупців я не отримав.

Козловський відзначив, коли Кухаревич може перейти в Андерлехт – на форварда полювали ще 2 клуби з Європи

На тому ж матчі проти СК Дніпро-1 Кухаревича переглядали скаути не лише Андерлехта, а й ще одного бельгійського клубу – Левена та представники австрійського Зальцбурга, котрі перед грою певний час поспілкувалися з Миколою в моїй присутності.

Чи проінформував мене Рух, що гравець може перейти в Андерлехт? На даний момент ні. Інші пропозиції? Так. Від того ж Левена у мене на руках є пропозиція стосовно Кухаревича. Клуб Левен надіслав пропозицію ФК Рух та мені особисто. Це показує рівень європейського клубу ведення переговорів. Проте не тільки від цього клубу є інтерес, а й від інших", – поділився Зварич у інтерв'ю Sport.ua.

До слова, 19-річний Микола Кухаревич у нинішньому сезоні провів 12 матчів у чемпіонаті України, записавши до свого активу 1 забитий м'яч. Водночас, форвард яскраво проявив себе у складі молодіжної збірної України – Микола забив 3 голи у листопадових матчах відбору на чемпіонат Європи U-21 проти однолітків з Мальти та Північної Ірландії.