Ікарді може розірвати контракт з Інтером – гравець звинувачує клуб у психологічному насильстві

Форвард Інтера Мауро Ікарді не хоче залишатися у команді, яка його ненавидить.

Аргентинець відчуває вороже ставлення до своєї персони і хоче покинути клуб, повідомляє La Repubblica.

26-річний нападник звинувачує міланців в мобінгу, формі психологічного насильства у вигляді цькування співробітника в колективі з метою його звільнення.

Ікарді не сподобалося рішення клубу позбавити його капітанської пов'язки, навмисна ізоляція в роздягальні, а також непотрапляння в заявку на матч з Лаціо. Всі ці дії призвели до того, що контракт, який діє до 2021 року, не був продовжений.

Інтер є фаворитом у боротьбі за Лукаку

Оточення Ікарді вже проконсультувалося з юристами, що спеціалізуються на трудовому праві. Якщо спеціальна колегія Серії А погодиться з доказами футболіста, то він може безкоштовно залишити Інтер.

В італійському футболі існує прецедент, що дозволяє Мауро Ікарді розраховувати на вихід з Інтера в статусі вільного агента.

Колишній форвард збірної Македонії Горан Пандєв в грудні 2009 року виграв суд у Лаціо. Римляни усунули гравця від команди, а він заявив, що це порушує умови його контракту.

Конте перед підписанням контракту вимагає в Інтера продати Ікарді

В результаті македонцеві дозволили безкоштовно піти з клубу і зобов'язали "орлів" виплатити йому 170 тисяч євро компенсації за моральну шкоду. У січні футболіст перейшов в Інтер.

Для відходу Ікарді з "нерадзуррі" є ще одна причина – новий тренер Антоніо Конте не розраховує на гравця.