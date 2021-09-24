"Кияни до цього футболіста конкретний інтерес проявили в липні, а я і мої бразильські партнери за ним стежили з вересня минулого року. Весь цей час бразилець прогресував, додавав, ставши в 22 роки одним із лідерів Атлетіко Паранаенсе.

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Коли стало відомо, що Динамо зацікавлене в пошуку лівого вінгера, ми запропонували киянам цього безперечно талановитого і дуже цікавого футболіста. Чи хотів Мірча Луческу особисто бачити Вітінью у Динамо? Безумовно. Вже через добу після того, як була запропонована кандидатура Вітінью, нам дали зелене світло на запрошення цього гравця. Мірча Луческу його знав і особисто хотів запросити до складу чемпіонів України", – цитує Сосенка meta-ratings.

Нагадаємо, Вітінью перебрався в Динамо наприкінці серпня за 6 мільйонів євро. Футболіст вже встиг провести 42 хвилини в двох матчах у біло-синій футболці.

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