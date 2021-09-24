Півзахисник Динамо Карлос Де Пена хоче, щоб золоті медалі УПЛ знову були у його команди.

"Останніми роками битва за чемпіонство в Україні завжди відбувається між Динамо та Шахтарем. Це дві найкращі команди країни, тому я очікую цікавого суперництва протягом усього ігрового року. Ми повинні продовжувати вигравати, набирати максимум очок, і сподіваюся, в кінці сезону це приведе нас до золота.

Динамо офіційно продовжило контракт з Де Пеною

Що стосується Ліги чемпіонів, то у нас підібралася дуже сильна група, але можу сказати, що Динамо – хороша, якісна команда, яка готова протистояти будь-якому супернику. На нас очікують чудові ігри в найближчі місяці.

Моя мотивація завжди на максимальному рівні. Із моменту приїзду сюди я намагався бути професіоналом. Я повністю викладаюся на кожному тренуванні та в кожній грі. Будь-який футболіст має кращі та гірші моменти, але мотивація, цілі та завдання – завжди однаково високі", – цитує Де Пену офіційний сайт Динамо.

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