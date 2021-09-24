"Киевляне к этому футболисту конкретный интерес проявили в июле, а я и мои бразильские партнеры за ним следили с сентября прошлого года. Все это время бразилец прогрессировал, добавлял, став в 22 года одним из лидеров Атлетико Паранаэнсе.

"Это две лучшие команды страны": Де Пена знает, как Динамо защитить чемпионский титул от посягательств Шахтера

Когда стало известно, что Динамо заинтересовано в поиске левого вингера, мы предложили киевлянам этого бесспорно талантливого и очень интересного футболиста. Хотел ли Мирча Луческу лично видеть Витиньо в Динамо? Безусловно. Уже через сутки после того, как была предложена кандидатура Витиньо, нам дали зеленый свет для приглашения этого игрока. Мирча Луческу его знал и лично хотел пригласить в состав чемпионов Украины", – цитирует Сосенко meta-ratings.

Напомним, Витиньо перебрался в Динамо в конце августа за 6 млн евро. Футболист уже успел провести 42 минуты в двух матчах в бело-синей футболке.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій