Агент Едегора пояснив, чому його клієнт обрав Реал замість Барселони

Кент Карлсен – агент півзахисника Реал Сосьєдада Мартіна Едегора розповів, чому гравець надав перевагу Реалу в 2015 році.

"Барселона запрошувала нас в 2014 році в свою академію Ла Масія. Ми спілкувалися з Андоні Субісаретою, який тоді був спортивним директором "синьо-гранатових", він запросив нас на матч команди в Лізі чемпіонів проти Аякса.

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Барселона – відмінний клуб, але Мартін і його батько брали до уваги безліч речей перед тим, як прийняти рішення. До того ж, каталонцям тоді на рік заборонили підписувати новачків, а це означало, що Едегору довелося б провести ще рік в Норвегії. Йому та його батьку цього не дуже хотілося.

У підсумку свою пропозицію зробив Реал. Треба сказати, що Мартін вивчав гру Ліонеля Мессі, намагався копіювати аргентинця. Спостерігаючи за Едегором, ви можете помітити, що він дійсно багато чого взяв у Мессі", – поділився Карлсен в коментарі Sport.es.

До слова, Едегор провів 27 поєдинків у поточному сезоні за Реал Сосьєдад, записавши до свого активу 7 голів та 8 асистів.

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