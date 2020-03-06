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Агент Эдегора объяснил, почему его клиент выбрал Реал вместо Барселоны

13:51 69 Читати українською
Агент Эдегора объяснил, почему его клиент выбрал Реал вместо Барселоны
Мартин Эдегор / ESPN

Кент Карлсен – агент полузащитника Реал Сосьедад Мартина Эдегора, рассказал, почему игрок предпочел Реал в 2015 году.

"Барселона приглашала нас в 2014 году в свою академию Ла Масия. Мы общались с Андони Субисареттой, который тогда был спортивным директором "сине-гранатовых", он пригласил нас на матч команды в Лиге чемпионов против Аякса.

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Барселона – отличный клуб, но Мартин и его отец принимали во внимание множество вещей перед тем, как принять решение. К тому же, каталонцам тогда на год запретили подписывать новичков, а это означало, что Эдегору пришлось бы провести еще год в Норвегии. Ему и его отцу этого не очень хотелось.

В итоге свое предложение сделал Реал. Надо сказать, что Мартин изучал игру Лионеля Месси, пытался копировать аргентинца. Наблюдая за Эдегором, вы можете заметить, что он действительно многое взял у Месси", – поделился Карлсен в комментарии Sport.es.

К слову, Едегор провел 27 поединков в текущем сезоне за Реал Сосьедад, записав в свой актив 7 голов и 8 ассистов.

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