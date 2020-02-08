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Рамос облаяв Едегора у матчі Кубка Іспанії – між гравцями Реала виник конфлікт

10:32 912 Читать на русском
Рамос облаяв Едегора у матчі Кубка Іспанії – між гравцями Реала виник конфлікт
Серхіо Рамос / AFP

Захисник Реала Серхіо Рамос відзначився словесною перепалкою з хавбеком Реал Сосьєдада Мартіном Едегором, права на якого належать королівському клубу.

59’ Марсело
81’ Родріго Сілва де Гоїс
90+3’ Начо
 
Мартін Едегор 22’
Александр Ісак 54’
Александр Ісак 56’
Мікель Меріно 69’
Андоні Горосабель 90+5’
22’ Мартін Едегор
54’ Александр Ісак
56’ Александр Ісак
59’ Марсело
69’ Мікель Меріно
81’ Родріго Сілва де Гоїс
90+3’ Начо
90+5’ Андоні Горосабель

Під час гри Едегор сфолив проти Серхіо Рамоса, що явно не сподобалось захиснику мадридців.

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Як повідомляє El Chiringuito TV, іспанець вигукнув: "Ей, Едегоре, сучий ти сину!", після того як опинився на газоні. Додамо, що Едегор виступає за Реал Сосьєдад на правах оренди, а права на хавбека належать "вершковим".

Нагадаємо, Реал Сосьєдад у надрезультативному матчі вибив Реал з Кубка Іспанії (4:3), а сам Едегор відзначився забитим голом.

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Теги
Іспанія Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Мартін Едегор Мартін Едегор Реал Мадрид - Реал Сосьєдад
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