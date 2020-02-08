Рамос облаяв Едегора у матчі Кубка Іспанії – між гравцями Реала виник конфлікт

Захисник Реала Серхіо Рамос відзначився словесною перепалкою з хавбеком Реал Сосьєдада Мартіном Едегором, права на якого належать королівському клубу.

Під час гри Едегор сфолив проти Серхіо Рамоса, що явно не сподобалось захиснику мадридців.

Реал – Реал Сосьєдад – 3:4 – відео голів та огляд матчу

Як повідомляє El Chiringuito TV, іспанець вигукнув: "Ей, Едегоре, сучий ти сину!", після того як опинився на газоні. Додамо, що Едегор виступає за Реал Сосьєдад на правах оренди, а права на хавбека належать "вершковим".

Нагадаємо, Реал Сосьєдад у надрезультативному матчі вибив Реал з Кубка Іспанії (4:3), а сам Едегор відзначився забитим голом.

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