toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ ДИНАМО КАРПАТИ - ЗОРЯ ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ ТРАНСФЕРИ

Агент Дибали чітко пояснив, чому перехід аргентинця в Манчестер Юнайтед не відбувся

12:31 218 Читать на русском
Агент Дибали чітко пояснив, чому перехід аргентинця в Манчестер Юнайтед не відбувся
Пауло Дибала / фото із соцмереж

Жорже Антун, агент нападника Ювентуса Пауло Дибали, дав зрозуміти, що аргентинець не планує переходити в ПСЖ.

"У мене не заплановано ніяких поїздок в Париж. Пауло потрібно просто насолоджуватися моментом, адже ми не знаємо, що може статися в майбутньому.

Ювентус планує грандіозний обмін з ПСЖ – туринці відмовились від трансферу Неймара

Що стосується чуток про перехід в Манчестер Юнайтед, який зірвався, то так, я розмовляв з англійським клубом. Але всі ці історії про комісії – неправда. Просто два клуби не зуміли домовитися між собою", – цитує Антуна Tuttosport.

Раніше повідомлялося, що Ман Юнайтед відмовився від придбання Дибали через високі фінансові запити гравця і комісію в 15 млн євро для агентів.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками

blog_ava
Менеджер Гента дав однозначну відповідь щодо ймовірного трансферу Яремчука в один з італійських клубів
11:39
1252
Теги
Італія Трансфери Пауло Дибала Пауло Дибала Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
32
хв
Борнмут
16:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук