Агент Дибали чітко пояснив, чому перехід аргентинця в Манчестер Юнайтед не відбувся

Жорже Антун, агент нападника Ювентуса Пауло Дибали, дав зрозуміти, що аргентинець не планує переходити в ПСЖ.

"У мене не заплановано ніяких поїздок в Париж. Пауло потрібно просто насолоджуватися моментом, адже ми не знаємо, що може статися в майбутньому.

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Що стосується чуток про перехід в Манчестер Юнайтед, який зірвався, то так, я розмовляв з англійським клубом. Але всі ці історії про комісії – неправда. Просто два клуби не зуміли домовитися між собою", – цитує Антуна Tuttosport.

Раніше повідомлялося, що Ман Юнайтед відмовився від придбання Дибали через високі фінансові запити гравця і комісію в 15 млн євро для агентів.

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