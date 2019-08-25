Агент Дибалы объяснил, почему переход аргентинца в Манчестер Юнайтед не состоялся

Жорже Антун, агент нападающего Ювентуса Дибалы, дал понять, что аргентинец не планирует переходить в ПСЖ.

"У меня не запланировано никаких поездок в Париж. Пауло нужно просто наслаждаться моментом, ведь мы не знаем, что может произойти в будущем.

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Что касается слухов о переходе в Манчестер Юнайтед, который сорвался, то да, я разговаривал с английским клубом. Но все эти истории о комиссиях – неправда. Просто два клуба не сумели договориться между собой", – цитирует Антуна Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед отказался от покупки Дибалы из-за высоких финансовых запросов игрока и комисси в 15 млн евро для агентов.

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