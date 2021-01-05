"Ще рано говорити про повернення Дентінью у Бразилію. До листопада у нього чинний контракт, і зараз його мета – допрацювати угоду.

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Адже Шахтар розраховує на нього в Лізі Європи і в українській Прем'єр-лізі. Щось може змінитися, тільки якщо надійде хороша пропозиція", – сказав агент футболіста Жилберту Сілва у коментарі виданню Globoesporte.

Нагадаємо, бразилець виступає за Шахтар з липня 2011 року, перейшовши до табору "гірників" з бразильського Корінтіанса за 7,5 млн євро. У поточному сезоні провів за "помаранчево-чорних" вісім поєдинків, в яких забив три голи. Transfermarkt оцінює гравця у 1 млн євро.

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