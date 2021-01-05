"Еще рано говорить о возвращении Дентиньо в Бразилию. К ноябрю у него действующий контракт, и сейчас его цель – доработать соглашение.

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Ведь Шахтер рассчитывает на него в Лиге Европы и в украинской Премьер-лиге. Что-то может измениться, только если поступит хорошее предложение", – сказал агент футболиста Жилберту Силва в комментарии изданию Globoesporte.

Напомним, бразилец выступает за Шахтер с июля 2011 года, перейдя в лагерь "горняков" из бразильского Коринтианса за 7,5 млн евро. В текущем сезоне провел за "оранжево-черных" восемь поединков, в которых забил три гола. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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