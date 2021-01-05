Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна оцінив силу донецької команди у різний час та порівняв нинішніх футболістів "гірників" з гравцями десятирічної давності.

"Вважаю, в період з 2010 по 2012 рік Шахтар був найсильнішим. За якістю, індивідуально футболістами нинішній Шахтар не відстає від того. Але тоді у Шахтаря була своя база, стадіон, уболівальники.

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Кожен матч на Донбас Арену приходило 35-40 тисяч людей. Зараз – 2-3 тисячі. Це дуже велика різниця. Футболіст зростає, коли на нього дивляться 35 тисяч уболівальників, коли є тиск, він помиляється, вболівальники свистять. Тоді футболіст зростає, отримує досвід.

Нова генерація українців і бразильців багато в чому відрізняється від тих, з ким я грав 10-12 років тому. Зараз вони більше професіонали, ніж раніше, швидше адаптуються", – сказав Срна в інтерв'ю клубному телеканалу Шахтаря.

Нагадаємо, Срна виступав за донецький клуб з 2003 по 2018 роки. Після завершення ігрової кар'єри Даріо був призначений на посаду директора з футболу в Шахтарі.

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