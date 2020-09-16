Вінгер Реала Гарет Бейл сподівається приєднатися до Тоттенхема, який зробив з нього суперзірку.

Бажання 31-річного валлійця розкрив його агент Джонатан Барнетт. "Гарет все ще любить "шпор". Це те місце, де він хотів би опинитися", – заявив представник Бейла в коментарі ВВС.

Реал повинен встановити статую Бейла, – екс гравець Тоттенхема

Зазначається, що Тоттенхем також хотів би повернути зіркового вінгера, однак лише на правах оренди. Лондонці не можуть дозволити собі надто великих витрат у це міжсезоння, проблемою є навіть зарплатня Бейла. Валлієць отримує в Реалі 600 тисяч фунтів на тиждень, що більш ніж в два рази перевищує показники будь-кого з нинішніх гравців "шпор".

Нагадаємо, Бейл виступав за Тоттенхем з 2007 по 2013 роки і награв понад 200 матчів. Реал заплатив за вінгера рекордний на той момент 101 млн євро.

"Він вважає, що гравці – це машини": Б'єлса, який шокував Ліверпуль, перевіряв стопи Почеттіно і "викрадав" нареченого