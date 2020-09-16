"Зазвичай, я б не мирився з витівками Гарета. З тим, що він робив на трибунах, грав в гольф і навмисно намагався дошкулити своїм роботодавцям.

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Але не варто забувати, що він зробив для Реала. Голи у фіналі Ліги чемпіонів з Атлетіко, дубль в матчі з Ліверпулем – за це він заслуговує на статую від Реала. А замість цього отримує образи від уболівальників, преси та клубу", – цитує Таунсенда Itv-Football.

Нагадаємо, через свою любов до гольфу Бейл неодноразово потрапляв у різні скандали. Фанати Реала звинувачували валлійця, що він концентрується більше на гольфі, ніж на футболі. У минулому сезоні Ла Ліги Гарет провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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