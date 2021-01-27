У матчі 19-го туру чемпіонату Греції АЕК не зміг впоратись з Яніною. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Греції 2020/21, 19-й тур

АЕК – ПАС Яніна – 0:2

Голи: Крижман, 33 (пен.), Лео, 87

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АЕК, який в останніх матчах грецької Суперліги набрав непоганий хід, спіткнувся у поєдинку з одним з аутсайдерів першості. В середині тайму хорватський нападник Санді Крижман покарав господарів за порушення у власному штрафному майданчику, а за дві хвилини до закінчення матчу Жан-Баптісте Лео поховав всі шанси АЕКа на позитивний результат і перервав п'ятиматчеву безпрограшну серію підопічних Маноло Хіменеса.

Дмитро Чигринський вийшов з перших хвилин і провів на полі увесь поєдинок – в пасиві нашого оборонця жовта картка на 34-й хвилині зустрічі. Ще один українець – Євген Шахов – не потрапив навіть до заявки.

Поразка залишила АЕК з 37-ма очками на третій сходинці турнірної таблиці грецької Суперліги.

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