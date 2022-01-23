Гравці АЕКа не залишились байдужими до жахливих подій, які стались з гравцями Нікосом Короміласом, Іліасом Атмацидісом, а також екс-представником команди Олегом Данченком.

Чемпіонат Греції 2021/22, 2021/22

Атромітос – АЕК – 0:2

Голи: Цавеллас, 22, Цубер, 51

Вилучення: Муніс, 65 (Атромітос)

АЕК впевнено обіграв Атромітос – голами відзначились Цавеллас та Цубер у кожному з таймів. Як повідомляє видання Gazzetta.gr, гравці АЕКа у роздягальні присвятили перемогу Олегу Данченку, Нікосу Короміласу та Іліасу Атмацидісу.

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Зазначається, що Коромілас нещодавно втратив батька, у Атмацидіса померла мати, а дружина Данченка загинула у ДТП.

Додамо, що Олег перебрався до Зорі на правах оренди та має повернутись до АЕКа в червні 2023 року. Грецький клуб після цієї перемоги залишився на третій сходинці, набравши 36 очок.

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