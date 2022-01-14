Дружина форварда Зорі Олега Данченка Вікторія загинула у смертельній ДТП, повідомляє низка Telegram-каналів та Журнал Житомира.

Зоря оголосила про трансфер Данченка, який раніше грав у Росії

Трагедія сталась на трасі Київ – Одеса на під'їзді до Південної Пальміри. За розповідями очевидців, автомобіль Mercedes на високій швидкості зіткнувся з KIA. Легковик відкинуло у евакуатор і після серії зіткнень він вдарився у відбійник. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання провели роботу по розрізанню автівки, аби вилучити тіло.

Зауважимо, що саме сьогодні, 14 січня, чоловік Вікторії уклав півторарічний контракт з луганською Зорею. Пара була у шлюбі з липня 2020-го.

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