Игроки АЕКа не остались равнодушными к ужасающим событиям, которые произошли с игроками Никосом Коромиласом, Илиасом Атмацидисом, а также экс-представителем команды Олегом Данченко.

Чемпионат Греции 2021/22, 2021/22

Атромитос – АЕК – 0:2

Голы: Цавеллас, 22, Цубер, 51

Удаление: Мунис, 65 (Атромитос)

АЕК уверенно обыграл Атромитос – голами отличились Цавеллас и Цубер в каждом из таймов. Как сообщает издание Gazzetta.gr, игроки АЕКа в раздевалке посвятили победу Олегу Данченко, Никосу Коромиласу и Илиасу Атмацидису.

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Отмечается, что Коромилас недавно потерял отца, у Атмацидиса умерла мать, а жена Данченко погибла в ДТП.

Добавим, что Олег перебрался в Зарю на правах аренды и должен вернуться в АЕК в июне 2023 года. Греческий клуб после этой победы остался на третьей строчке, набрав 36 очков.

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