"Біло-сині" все ще зберігають шанси продовжити боротьбу у єврокубках навесні. Першим кроком до потрапляння у Лігу конференцій буде вдалий результат у грі з кіпріотами.

У четвер, 27 жовтня, відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи між Динамо та кіпрським АЕКом. Поєдинок пройде на стадіоні АЕК Арена та розпочнеться о 19:45. Вболівальники киян можуть підтримати своїх улюбленців, однак, аби потрапити на стадіон у Ларнаці, слід виконати певні вимоги.

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За повідомленням офіційного сайту Динамо, квитки для фанатів української команди будуть персоналізовані та продаватимуться після оформлення попередньої заявки на придбання. Алгоритм придбання квитка наступний:

1. До 17:00 середи, 26 жовтня, оформити заявку на придбання квитка у гостьовий сектор за посиланням. Усі дані необхідно заповнювати латиницею (як у закордонному паспорті). Усі поля обов’язкові для заповнення. Дані на квитку мають збігатися з документом особи, яка йде на матч.

2. За дві години до початку матчу придбати свій персоналізований квиток у спеціальній точці продажу для українських вболівальників.

Вартість перепустки – 20 євро. Квитки для дітей до 18 років коштуватимуть 12 євро, для дітей до 12 років у супроводі батьків або опікунів відвідування гри є безкоштовним (необхідно заповнити заявку на дитину, адже для дітей також оформлюються квитки).

Нагадаємо, після 4-х турів Динамо у турнірній таблиці групи В Ліги Європи йде останнім без очок. АЕК з 3-ма пунктами – третій. Результати гри безпосередньо впливатиме на можливість "біло-синіх" продовжити євровесну у Лізі конференцій.

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